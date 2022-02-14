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2022台灣燈會
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2022台灣燈會2/43

台灣燈會2/15點燈 高市公布周邊交通管制措施

2022/2/14 11:13
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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）台灣燈會中央主燈將於明天在高雄衛武營燈區點燈，市府交通局今天公布交通指南，並提醒民眾會場周邊交通管制且無停車位，呼籲多利用捷運、台鐵等公共運輸工具前往。

交通局上午舉行「2022台灣燈會點燈儀式交通疏導計畫」記者會，公布燈會相關交通指南及管制措施。

交通局表示，台灣燈會主燈座落於國泰南京路口西側，15日下午3時至午夜12時，國泰路（自由路到南京路）南向慢車道、南京路（國泰路到輜汽路）南向慢車道將優先進行交通管制。

下午6時點燈活動開始後，到晚上10時止，南京路（國泰路到輜汽路）雙向將封閉，三多路禁止左、右轉，國泰路禁止左轉，自由路口進行轉向管制；交通局呼籲民眾改道行駛，多加利用捷運、台鐵等公共運輸前往衛武營燈區。

台鐵也於燈會活動15日到28日加開104班區間快車，另有149班區間快車增停美術館站及正義站，民眾可選擇在正義站下車再步行前往。另交通局也於台鐵鳳山站設免費接駁專車到衛武營，每天下午4時起服務至晚間11時，約每5分鐘到10分鐘一班車。

此外，因應衛武營點燈日機車停車需求，衛武營展區東側議會路全線雙向、議會北路全線雙向、協利街全線雙向及光華路（議會路到青年路）雙向封閉做為臨時機車停車場使用。

交通局表示，會場周邊交通管制且無停車位，外縣市民眾可搭乘台鐵在正義站下車，或高鐵抵達高雄後再轉乘捷運前往。會場周邊交通管制，外圍設置9大轉乘停車場，共有1萬個停車位，民眾停車後可轉搭捷運及輕軌等前往。（編輯：黃世雅）1110214

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