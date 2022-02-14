台灣燈會中央主燈15日點燈 開幕展演高雄特色創新

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（中央社記者余曉涵高雄14日電）台灣燈會中央主燈明天點燈，交通部觀光局今天表示，開幕表演將從明天下午5時30分開始，高雄市管樂團率先開場，緊接著是十鼓擊樂團、振宗藝術團及中華藝校帶來精彩演出。

觀光局發出新聞稿表示，配合「聚光台灣 高雄發光」主燈區策展主軸，今年台灣燈會的開幕表演活動將融合高雄特色及創新設計，展現高雄的過去及展望。

觀光局說，開幕表演將於2月15日下午5時30分開始，率先由高雄市管樂團以氣勢磅礡、振奮人心的進行曲開場，鼓舞近來因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情受到影響的民眾，重新注入活力，揭開「2022台灣燈會」的序幕。

觀光局表示，接下來將由十鼓擊樂團、振宗藝術團及中華藝校分別以鼓陣、藝陣及宋江陣輪番上陣，結合傳統及現代的元素，共同演繹傳統文化所蘊含保護及祈福的力量。

由於台灣擁有閩南、客家、原住民等多元族群特色，尚和歌仔戲、哈旗鼓文化藝術團及南島舞集也將分別用樂舞方式呈現過往傳承及創新重生，透過不同文化薈萃，展現多元族群融合。

觀光局指出，最後將由福爾摩沙馬戲團、身聲劇場及舞鈴劇場分別以「躍動高雄」、「希望之翼」及「生命之光」等主題，運用特技馬戲、絢麗道具結合繽紛的光影，展現藝術性與娛樂性的華麗演出。（編輯：管中維）1110214