台灣燈會中央主燈試燈 鳳彩飛舞展高雄城市蛻變

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（中央社記者余曉涵高雄14日電）台灣燈會中央燈會主燈「鳳彩飛舞」融合台灣意象，將在明天點燈。交通部長王國材今天在主燈試燈時致詞說，這次主燈呼應在地鳳山區外，也象徵高雄市各項重大建設與城市蛻變。

交通部觀光局表示，今年主燈鳳彩飛舞首次以書法藝術結合鳳山地名，用國寶級的帝雉呈現出生態之美，並將台灣意象融入主燈。

王國材在主燈試燈時致詞說，這次台灣燈會事隔20年再度在高雄舉辦，也見證高雄市20年來發展的建設成果與城市蛻變。

王國材指出，這次主燈鳳彩飛舞除了呼應高雄衛武營所在的鳳山區外，象徵高雄市各項重大建設、投資不斷推出，也象徵著高雄不斷起飛及進步。

高雄市長陳其邁致詞時表示，這次因為防疫規劃雙主場燈區，結合傳統與科技應用，讓台灣燈會有別於過去型態。

陳其邁說，高雄經過一年多的努力，不論是疫情挑戰、缺水危機或產業轉型，到今天蛻變成美麗港灣城市，這次台灣燈會也獲得國內外讚賞，讓他覺得「我高雄我驕傲」。

觀光局長張錫聰會前接受媒體聯訪時表示，今年台灣燈會是歷年來展區最大，且雙展區包含海、山，其中中央燈區以傳統燈節為主軸，都是從燈飾內部發光，呈現傳統元素。（編輯：管中維）1110214