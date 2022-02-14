更多編輯台推薦新聞：
納豆腦出血住院 女友依依牽手合影：已撐過最難熬時間
娛樂

納豆腦出血住院 女友依依牽手合影：已撐過最難熬時間

把愛傳出去 大熊貓與小小龍禪思之旅
文化

把愛傳出去 大熊貓與小小龍禪思之旅

蒲亭為何施壓烏克蘭、拜登斡旋籌碼夠嗎 專家細說6大問題
國際

蒲亭為何施壓烏克蘭、拜登斡旋籌碼夠嗎 專家細說6大問題

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大陸冷氣團影響 台南以北明天低溫探13度
首頁 / 生活
2022台灣燈會
新聞專題
2022台灣燈會2/46

台灣燈會中央主燈試燈 鳳彩飛舞展高雄城市蛻變

2022/2/14 20:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵高雄14日電）台灣燈會中央燈會主燈「鳳彩飛舞」融合台灣意象，將在明天點燈。交通部長王國材今天在主燈試燈時致詞說，這次主燈呼應在地鳳山區外，也象徵高雄市各項重大建設與城市蛻變。

交通部觀光局表示，今年主燈鳳彩飛舞首次以書法藝術結合鳳山地名，用國寶級的帝雉呈現出生態之美，並將台灣意象融入主燈。

王國材在主燈試燈時致詞說，這次台灣燈會事隔20年再度在高雄舉辦，也見證高雄市20年來發展的建設成果與城市蛻變。

王國材指出，這次主燈鳳彩飛舞除了呼應高雄衛武營所在的鳳山區外，象徵高雄市各項重大建設、投資不斷推出，也象徵著高雄不斷起飛及進步。

高雄市長陳其邁致詞時表示，這次因為防疫規劃雙主場燈區，結合傳統與科技應用，讓台灣燈會有別於過去型態。

陳其邁說，高雄經過一年多的努力，不論是疫情挑戰、缺水危機或產業轉型，到今天蛻變成美麗港灣城市，這次台灣燈會也獲得國內外讚賞，讓他覺得「我高雄我驕傲」。

觀光局長張錫聰會前接受媒體聯訪時表示，今年台灣燈會是歷年來展區最大，且雙展區包含海、山，其中中央燈區以傳統燈節為主軸，都是從燈飾內部發光，呈現傳統元素。（編輯：管中維）1110214

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀