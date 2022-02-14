台灣燈會主燈開燈彩排 陳其邁：我高雄我驕傲

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台灣燈會中央燈會主燈「鳳彩飛舞」14日晚間舉行開燈儀式彩排，高雄市長陳其邁（前）致詞表示，盼藉由燈會向國人展現高雄的進步，「我高雄，我驕傲！」中央社記者蔡孟妤攝 111年2月14日

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）台灣燈會中央主燈「鳳彩飛舞」今天晚上在高雄衛武營燈區舉行開燈儀式彩排，高雄市長陳其邁說，高雄已蛻變為美麗國際港灣城市，盼向國人展現高雄的進步「我高雄，我驕傲！」

台灣燈會中央主燈「鳳彩飛舞」明天晚間舉行開燈儀式，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人將出席。今天晚上先由陳其邁及交通部長王國材等人彩排。

陳其邁致詞表示，他要代表市府感謝蔡總統、蘇貞昌及交通部觀光局，共同支持高雄，給高雄機會舉辦2022年台灣燈會。台灣燈會睽違20年再度回到高雄舉辦，希望展現高雄的熱情與進步。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫考量，陳其邁指出，這次燈會有別於過去型態，採愛河灣和衛武營雙主場舉辦，面積遼闊。

陳其邁說，相信機會是給準備好的人，即使歷經疫情挑戰、缺水危機、產業轉型，高雄如今已蛻變為美麗的國際港灣城市，「我高雄，我驕傲！」祝福大家新年虎虎生風、平安順利。

王國材致詞表示，2001年台灣燈會在高雄舉行，當時主燈「鰲躍龍翔」，如今是愛河的地標。事隔20年，台灣燈會重回高雄，也見證了高雄城市蛻變。今年主燈「鳳彩飛舞」，呼應衛武營所在的鳳山區，也象徵高雄在陳其邁帶領下，各項建設不斷起飛、進步。

王國材說，今年燈會是國內外頂尖藝術、科技及工程界好手，激盪創意展現而來的成果，明天將正式點燈，邀請大家到高雄參觀體驗。（編輯：郭諭儒）1110214

台灣燈會中央燈會主燈「鳳彩飛舞」將於15日晚間舉行開燈儀式，14日晚間率先進行彩排。中央社記者蔡孟妤攝 111年2月14日

2022台灣燈會在高雄，位於衛武營的中央燈區以傳統花燈藝術結合跨界藝術，生態圈燈區主燈「英雄聯盟」吸引遊客駐足拍照。中央社記者董俊志攝 111年2月14日

2022台灣燈會在高雄，中央燈會主燈「鳳彩飛舞」融合台灣意象，以書法藝術結合鳳山地名，用國寶級的帝雉呈現出生態之美，14日試燈。中央社記者董俊志攝 111年2月14日