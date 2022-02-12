2022雲林燈會在北港 光影藝術呈現元宵氛圍

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（中央社記者蔡智明雲林縣12日電）2022雲林「媽祖珠簾、希望發光」燈會在北港舉辦，今天晚間點燈；北港朝天宮、顏思齊圓環至水道頭文化園區，都是燈區的範圍，佈置光影藝術，呈現元宵氣氛。

雲林縣2022燈會今晚在北港顏思齊圓環點燈，文化觀光處觀銷科長蔣明新接受中央社記者訪問表示，北港是花燈的原鄉，今年以「媽祖珠簾、希望發光」為主題，在北港市區規劃6大光環境。

蔣明新說，主燈就是北港朝天宮，其他燈區有顏思齊紀念碑、水道頭文化園區、義民廟及朝天宮附近的巷弄燈區，以光雕照明技術與佈置光影藝術，呈現元宵氣氛。

蔣明新指出，水道頭文化園區策展主題圍繞著「孕育」、「希望」、「生機」，光影與水面相輝映，加上園區內縣定古蹟十角水塔的光雕秀，魅力十足。

另外，巷弄燈區位於北港鎮共和街、安和街巷道兩側，呈現北港在地藝師創作，保留懷舊古早味的電動花燈、鼓仔燈，是國內少見巷弄花燈，適合遊客漫步賞燈。（編輯：卞金峰）1110212