台灣燈會無人機展演 高市公布觀賞全攻略

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）2022台灣燈會全台首創以1500台無人機在愛河灣推出大型展演，好評不斷。市府今天公布未來4場展演時間，也推出建議民眾最佳觀賞位置，即使位置較近也有不同視覺效果。

「2022台灣燈會在高雄」飛行主燈「聚光台灣 虎星高照」無人機展演9日試飛首演，全場觀眾對一連串超乎預期完美演出讚歎連連，更在節目結束後報以如雷掌聲，口碑好評不斷。高雄市政府文化局今天中午發布新聞稿說明，未來4場展演時間分別在2月11日、12日、18日、19日的晚間9時45分開演。

文化局指出，市府建議最佳觀賞位置是面對展演區的高雄流行音樂中心礁群、海豚步道及鯨魚堤岸，在高低塔前廣場更可感受到巨大溫柔的虎爪降臨，五福橋兩端也因距離優勢成為VIP級觀賞區；至於真愛碼頭輕軌站前廣場，舊鐵橋則因音浪塔巨大身影，形成虎爺躲貓貓特殊畫面。

交通局也提醒，因應無人機吸引大量人潮湧入，市府已協調高雄捷運公司在展演時間加密捷運、輕軌班次，輕軌光榮碼頭站至駁二大義站晚間9時15分後班距最密達8分鐘，且將視人潮加班列車疏運或延長營運時間。

另外，交通局也設置英雄路機車臨時停車場，河東路（民生-五福）臨時機車停車場共可提供1400席以上機車停放；為維護賞燈民眾通行安全，警方也會在輕軌沿線、重要路口加派交通崗，海邊路將自晚間8時起管制車輛通行，希望市民配合、多加利用公共運輸進場。

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文化局提醒，技術團隊為提供觀眾最完美視覺盛宴，保障無人機及現場民眾安全，將密切監測活動現場天候及空域環境，若天降大雨將暫停或取消展演；若是因瞬間陣風過強或塔台飛機起降影響稍有延遲，也拜託民眾耐心等候精彩節目開演。

「2022台灣燈會在高雄」結合智慧科技升級為防疫新燈會，民眾可透過手持裝置搜尋，註冊「燈會碼」綁定線上實名制，並透過智慧導覽、線上預約限定作品與展演來降低人員接觸風險，暢遊燈會也可安心防疫。（編輯：謝雅竹）1110211