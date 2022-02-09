高市府攜手LINE熱點 台灣燈會吃喝優惠全攻略

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

在2022台灣燈會期間，高雄市政府與LINE熱點合作，民眾來看燈會時，只要打開手機中的LINE，進入LINE熱點就能快速地查找愛河灣、衛武營雙燈區的作品，還可看到周邊店家優惠。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年2月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄市政府今天表示，2022台灣燈會期間與LINE熱點合作，使用LINE熱點方便快速地查找愛河灣、衛武營雙燈區的作品，還能瀏覽高雄吃喝玩樂全攻略，與周邊店家優惠。

LINE熱點（https://lin.ee/Xxfk0UM/czvn）事業部總監余欣蓬表示，LINE熱點是LINE中的查找服務，民眾來看燈會，隨時打開手機中的LINE，進入LINE熱點就能找到店家優惠，不用額外下載APP，是暢遊高雄必備在地行動指南。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

LINE除了熱點提供深入策展主題式導覽及優惠資訊外，也支援近700顆LINE Beacon，賞燈民眾只要上台灣燈會官網預約燈會碼，即可在燈會LINE官方帳號（ https://bit.ly/3uDcWBR ）中，享有個人化智慧導覽體驗。

高市府新聞局表示，LINE在去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒期間，由LINE熱點與高市府攜手推出「高雄好家載」，協助計程車司機及餐飲業者度過疫情衝擊，現更協助高市府打造「防疫智慧新燈會」，高市府對此表達由衷感謝，期盼未來持續深化合作。（編輯：黃世雅）1110209