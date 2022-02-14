雞蛋納畜禽業冷鏈運輸倉儲補助 可延長保鮮1週

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農委會畜牧處14日表示，推動畜禽肉品建置冷鏈式的運輸、倉儲，已納入雞蛋洗選廠及加工業。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）農委會畜牧處副處長江文全今天說，推動畜禽肉品建置冷鏈式的運輸、倉儲，已納入雞蛋洗選廠及加工業，暫定補助一半、上限每車新台幣90萬元，倉儲最多300萬元，保鮮可多1週。

去年入冬以來常現低溫，產蛋率下降，蛋農收益減少，行政院農業委員會補助蛋農每台斤3元及鬆綁產地價上調2元，讓蛋農出貨時每台斤增加5元收益。蛋雞產業仍習慣用傳統方式運作的現況，開始受到關注。

江文全接受中央社記者電話訪問時說，近日農委會與產業界對話，有業界提起農委會正在推動畜禽肉品產業建置具冷鏈功能的運輸、倉儲，可將蛋雞產業納入，所以目前規劃每車改裝補助一半、上限90萬元，倉儲則每家最多補助300萬元。

他也說，國產洗選過的雞蛋常溫可放14天，未洗選的蛋殼外有膜可放21天，若採用冷鏈式的運輸、倉儲，可延長保鮮1週；不過，對照有外銷雞蛋國家的作法，洗選過後蛋殼外膜沒了，會再噴上食用蠟，搭配冷鏈式的運輸及倉儲，則可放3個月，儲藏期延長很多。

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江文全進一步說明，國人吃蛋講究新鮮，雞蛋又都是內銷，消費者買回也不太會久放才食用，都是快速鋪貨銷售，所以不會噴上食用蠟，因此就國內運作需求來說，應該只有洗選廠、加工業者才會需要使用到冷鏈式的運輸、倉儲，粗估共約100家，其中大型業者已有此設備。

他坦言，因為採用冷鏈式的運輸、倉儲，雞蛋的延長保鮮期為1週，關於冬季天冷缺蛋，則無法在入冬前先庫存因應，其他業者會不會為了延長保鮮1週改裝車輛、建置倉儲，2月底前完成調查，才會知道要申請補助的家數。（編輯：管中維）1110214