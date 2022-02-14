天冷產蛋率未回升 蛋商估清明節才能足量供應

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨今天表示，天冷讓產蛋率無法回升，供應量已有缺口，民眾又持續搶購，所以通路門市架上還無法隨時有蛋可賣，要確保足量供應，須等清明節。

天冷持續下，全國主要大型連鎖通路、傳統市場攤位的架上，還是無法隨時有雞蛋可賣，因為不是天天有雞蛋送抵門市，而且總是一上架就被買光。

高傳謨接受中央社記者電話訪問時說，全國現在每天產蛋量約10萬箱（每箱200顆），缺口維持在1萬多箱，所以即便是大型通路，也無法天天有貨送到店面銷售。

他說，樂觀估計3月天氣回暖點，雞蛋供應缺口可縮小點，若要確定足量供應，他的看法跟某些蛋雞牧場飼主一樣，要等到清明節，因為到時候天氣多已回暖。

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他並說，往年市場需求是春節前比較旺盛，春節過後供需就平穩，今年天氣冷的時間比較長，除了造成產蛋率下降，禽流感在產區也產生影響，有通報染疫（須撲殺處理）的場數雖然不多，不過就他所知，其他牧場也有雞隻發生自然死亡情形，都會讓產蛋量拉不上來。

另外，他呼籲，媒體報導效應引發民眾搶購，總想多買點放家裡備用，以求安心，也會讓市場上賣蛋的商家經常架上空空，如果大家依照實際需求正常購買，沒蛋銷售的狀況可以舒緩點，也可以讓更多人都買得到雞蛋。（編輯：陳政偉）1110214