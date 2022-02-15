央廣董監事交接 賴秀如接棒路平任第9屆董事長

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）中央廣播電台今天舉辦第9屆新舊任董事長交接典禮，在文化部長李永得監交下，新任董事長賴秀如從前任董事長路平手中接下印信，宣示將帶領央廣展開國際傳播新里程。

央廣今天發布新聞稿指出，央廣第9屆第一次董監事會在9日召開，會中通過由財團法人文化台灣基金會董事賴秀如擔任第9屆董事長，今天於央廣舉行交接典禮。

部長李永得致詞時，特別感謝路平及第8屆董監事任內的付出，期許央廣憑藉著多語傳播優勢及數位科技，持續在國際上傳遞台灣最美好的聲音，文化部也會協助央廣在台灣落地廣播，支持央廣與地方連結、活用相關資產。

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於央廣服務近5年半的前董事長路平，也在交接典禮上感性表示，在任內堅守央廣作為能代表台灣的國際媒體，讓央廣有最多的語種、最大的人才庫及有最好的節目。路平說：「央廣能成為文化外交很重要的堡壘！我跟第8屆董監事們都盡力於鋪上台階，讓新的董事會及董事長，能有一個更有未來的空間！」

新任董事長賴秀如曾在2003至2006年擔任央廣總台長，央廣多數員工也曾與其共事，賴秀如今天表示很榮幸再回央廣，「感謝路平董事長過去以善用多語優勢、轉型新興媒體、報導真實中國及創造附加價值的目標，為央廣建立深厚基礎」。賴秀如說，將站在這個基礎上，繼續深化這些目標，打造央廣成為傳揚台灣價值的優質國際媒體。（編輯：屈享平）1110215