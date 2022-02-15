非獎學金華語生3月開放 預計約5000名學生來台

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（中央社記者陳至中台北15日電）教育部預計3月1日起開放研習華語逾6個月的非獎學金華語生入境，教育部長潘文忠今天說，各校近日已可依序提出申請，預計到110學年度結束前會有約5000名學生來台。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情邊境管制下，教育部自去年8月起，陸續開放學位生及華語獎學金受獎生（華獎生）入境；非華語獎學金學生（以下簡稱華語生）等待許久，終於等到教育部於今年1月宣布，將於3月1日起開放入境。

潘文忠今天在教育部接受媒體堵訪解釋，會在3月開放，是因春節期間也較多民眾返台，這些階段希望檢疫場所不要過度擁擠；3月1日會正式開放，各校近日已可依序提出申請。

潘文忠表示，華語生在疫情期間比較沒辦法來台學習，希望學校做好規劃，讓學生遵循檢疫規範。依照規定，非獎學金華語生入境，須備妥登機前3天內PCR檢測陰性證明，入境、檢疫期滿前進行PCR檢測，另增加自主檢康管理期間第6至7天以家用快篩採檢1次。

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另外，政府推動「雙語國家」政策，教育部增聘外籍教師，入境期程也受到疫情影響，直到近日才開放約1000餘名教師來台。

潘文忠今天表示，外籍教師來台主要是做協同教學和共同備課，相信在與本地師資合作下，能更有效地讓台灣孩子在聽、說、讀、寫等方面，有更多的學習情境和機會。他也強調不會只依靠外師，也會持續著力於本土雙語師資的培育。（編輯：陳仁華）1110215