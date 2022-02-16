染疫學測考生21日申請補救方案 須繳交確診證明

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（中央社記者許秩維台北16日電）大學招聯會今天表示，報名學測、術科考試的考生，如因確診或防疫規定而無法應考，可於21日至23日下午5時申請適用補救方案，但須檢附確診證明等相關文件。

大學招生委員會聯合會新聞稿指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，針對確診而無法參加大學入學測驗的考生，招聯會於1月中旬宣布將透過招生管道補救，今天進一步公告繁星推薦與申請入學管道補救措施作業時程。

招聯會指出，有報名學測、術科考試的確診考生，或依相關防疫規定不得應考者，才能適用補救方案；要申請補救方案的考生，應在2月21日至23日下午5時期間，從招聯會網站下載申請表，並檢附「隔離治療通知書」、「指定處所隔離通知書」、「自主健康管理通知書」等證明文件，若未提供將視同不具適用資格。

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收到考生申請表後，招聯會將與相關單位勾稽考生資格後，並召開適用資格審查會議，預計3月上旬通知推薦學校或考生有關資格審查結果；適用補救方案的校系，不含涉及政府人力管控的醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及全師培系組。

招聯會提醒，繁星推薦補救措施將於3月15、16日受理推薦學校提送名單、報名表給招聯會，考生還要繳交自傳、讀書計畫、高中3年在校成績等資料；申請入學補救措施則於3月23日至25日受理考生繳交志願校系申請表，5月5日至6日繳交備審資料，適用繁星推薦或申請入學補救方案的考生，都將於6月6日前收到放榜結果。（編輯：張雅淨）1110216