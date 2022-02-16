高雄新增6確診 3名中油員工職場感染

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高雄市今天新增6例COVID-19確診個案，其中3例與先前高雄港、宜蘭某飯店傳播鏈相關，另3例為中油大林煉油廠員工，疑似與先前確診的台商兒子案19732有關，但需要再疫調確認。

高雄市長陳其邁下午在防疫會議會後記者會表示，高雄今天新增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中3例為居家隔離者解隔離前確診，無社區傳播風險，另3例為中油大林煉油廠員工。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明，在3例居隔期間陽性確診者，其中案19843家人是先前高雄港傳播鏈確診的案19049，過年期間群聚，解隔前採檢陽性。另19811、19812的家人是先前宜蘭某飯店傳播鏈確診者，2人也是解隔離前確診。

另新增3例是中油大林煉油廠員工，分別為案19863、19817、19844，屬於職場接觸傳染，潘炤穎說，從發病時程和Ct值來看，指標個案是19863，這3人是第12蒸餾工場的同一輪班組別同事，因密切接觸確診。

經市府擴大疫調後，發現19863可能也是先前確診的紅茶店員工案19733感染源，19863在10日晚上曾前往紅茶店消費，在店內脫下口罩，有打噴嚏等情況，而服務的店員19733也曾拿下口罩，因而暴露在感染風險中。

至於19863的感染源，陳其邁說，先前有1例確診個案19732是台商兒子，19732曾因工作接觸19863的父親，19863因此向中油回報家中有人因接觸確診者被居家隔離，中油對19863進行快篩後，再經過PCR檢測確診。

不過19863父親目前採檢陰性，潘炤穎說，19863與19732的感染關聯性仍需更多佐證釐清。另中油3名確診員工的足跡遍布苓雅、小港、新興、鳳山等區，包括全國電子小港店、大遠百威秀影城、漢神巨蛋購物廣場、中華電信桂林服務中心等。

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市府也針對中油大林煉油廠分為紅、黃及一般區3區擴大匡列篩檢，潘炤穎說，紅區包括第12蒸餾工場員工52人，列為居家隔離對象，除了已確診3人外，其餘目前採檢均陰性。

第2圈黃區為第12蒸餾場以外的其他員工，因接觸風險較低，約匡列自主健康管理50人，採檢也都陰性。第3圈一般區是12蒸餾場的員工同住家屬，自主健康管理153人，採檢也全部陰性。（編輯：黃世雅）1110216