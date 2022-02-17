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19到21日現低溫 農委會籲農民防寒遇災情可通報

2022/2/17 21:18
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（中央社記者楊淑閔台北17日電）19到21日大陸冷氣團南下，天氣偏冷，農委會今天表示，漁業署已請養殖業加強防寒措施，農糧署也提醒水稻育苗場、種植不耐寒作物農民做好防護；若有災情，可向當地公所通報。

中央氣象局資料，19日起至21日受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下影響，全台各地天氣偏冷，最冷時間落在2月20日晚間至2月21日清晨，屆時中部以北部分區域可能出現攝氏9到10度低溫，南部及大台北地區約11到12度，花東為13到15度。

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農委會漁業署指出，已通知養殖業者做好魚塭北側搭蓋防風棚等寒害防範措施，海上箱網養殖業者也要注意海溫變化。農委會農糧署則提醒水稻育苗場設置防寒（風）牆，種植不耐寒蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布等，預先做好防寒措施。

農委會並表示，已通報各直轄市、縣（市）政府密切注意天冷農業受影響情況，並宣導相關防範措施；後續若有災情發生，農民可主動向當地公所通報，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理。（編輯：陳仁華）1110217

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