台大校長遴選啟動 19日選出遴委會名單

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（中央社記者許秩維台北17日電）台灣大學校長管中閔不爭取續任，台大將展開校長遴選，預計2月19日校內投票選出18名遴選委員，加上教育部遴派3名，合計21名遴選委員。

管中閔於去年10月在校務會議中宣布不續任校長，任期將於112年1月7日結束，台大校方規劃啟動新校長遴選作業。

台灣大學校方今天以文字回應中央社記者表示，2月19日將召開臨時校務會議，投票選出校長遴選委員會21席委員中的18席（剩下3席由教育部遴派），預計下午2時開票，開票完畢後宣布遴選委員當選名單。

自由時報今天即時報導曝光台大校長遴選委員會候選名單，例如國家衛生研究院院長梁賡義、前衛生福利部長蔣丙煌、企業家尹衍樑、前行政院副院長杜紫軍、前行政院農業委員會主任委員陳保基等，有學生認為，候選名單有太多前任行政主管，恐被相似背景決定校長人選，難有新風氣；也有教授剖析制度，認為多複製校內既定勢力，不利傑出校友入選。

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對於校長遴選委員會候選名單，台大校方不願證實，但理解各界對台大校長選舉的關注與期許。

台大提到，此次「校長遴選委員會組織及運作要點」不僅參考教育部最新的公立大學校長遴選委員會設置及作業要點，也經過去年12月25日臨時校務會議通過，最後投票確定相關條文，並於今年1月21日完成教育部備查；未來大家有各種想法與意見，歡迎在日後修訂時提出。（編輯：管中維）1110217