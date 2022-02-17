更多編輯台推薦新聞：
影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光
文化

影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光

胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王
生活

胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用
國際

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台大校長遴選啟動 19日選出遴委會名單

2022/2/17 21:20（2/17 21:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北17日電）台灣大學校長管中閔不爭取續任，台大將展開校長遴選，預計2月19日校內投票選出18名遴選委員，加上教育部遴派3名，合計21名遴選委員。

管中閔於去年10月在校務會議中宣布不續任校長，任期將於112年1月7日結束，台大校方規劃啟動新校長遴選作業。

台灣大學校方今天以文字回應中央社記者表示，2月19日將召開臨時校務會議，投票選出校長遴選委員會21席委員中的18席（剩下3席由教育部遴派），預計下午2時開票，開票完畢後宣布遴選委員當選名單。

自由時報今天即時報導曝光台大校長遴選委員會候選名單，例如國家衛生研究院院長梁賡義、前衛生福利部長蔣丙煌、企業家尹衍樑、前行政院副院長杜紫軍、前行政院農業委員會主任委員陳保基等，有學生認為，候選名單有太多前任行政主管，恐被相似背景決定校長人選，難有新風氣；也有教授剖析制度，認為多複製校內既定勢力，不利傑出校友入選。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於校長遴選委員會候選名單，台大校方不願證實，但理解各界對台大校長選舉的關注與期許。

台大提到，此次「校長遴選委員會組織及運作要點」不僅參考教育部最新的公立大學校長遴選委員會設置及作業要點，也經過去年12月25日臨時校務會議通過，最後投票確定相關條文，並於今年1月21日完成教育部備查；未來大家有各種想法與意見，歡迎在日後修訂時提出。（編輯：管中維）1110217

延伸閱讀
遴選風波晚1年上任 管中閔：與潘文忠沒芥蒂台大重點科技研究學院通過審議 110學年啟動招生
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族