台大校長遴選名單須公告 推薦投票增迴避條款

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台大25日召開校務會議，決定校長候選人名單須向全校公告，且擔任遴選委員或候選人的校務代表應迴避推薦投票。圖為台大校園。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北25日電）台灣大學今天召開校務會議，討論校長遴選事宜，經表決通過，候選人名單須向全校公告，完整資料須送校務會議。校務會議在「推薦投票」時，擔任遴選委員或校長候選人的會議代表應迴避。

管中閔今年10月以年齡過大為由，宣布不續任校長，台大預計在民國111年2月底前成立遴選委員會，今天召開臨時校務會議，討論遴選辦法相關事宜。

台大校長遴選過程中，須經過校務會議「推薦投票」，獲得1/3票數以上支持，才能進入後續階段。學生代表多人提案，主張校長候選人名單應向全校公告，並附完整的候選人資料給校務會議代表。

台大校長遴選過程中，由於有治校理念說明、推薦投票等程序，候選人名單本就公告周知，學生代表今天的提案，主要是希望讓資訊更為公開，將候選人完整資料呈送校務會議代表，避免「推薦投票」變成「盲投」，或淪為拉幫結派的選舉。

學生代表同時也提案增加迴避條款，要求校務代表若擔任候選人、遴選委員，在「推薦投票」時就應迴避。經過一番討論，這項提案獲表決通過。

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除了上述修正案，今天臨時校務會議中，也有代表提案比照政大、清大、台科大等校的作法，增加「自我推薦」參與遴選的機制。不過許多與會代表認為，台大校長具有一定社會地位，這類重要職務，通常都是透過他人推薦。最後在表決中，提案未通過。

另外，也有提案在校長人選條件中增加「爭取及運用資源之能力」，但與會代表擔心有政治、企業界介入的疑慮。最後經表決「不通過」，未能修正成功。（編輯：陳政偉）1101225