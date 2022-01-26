教育部核定文大第19屆董事 管中閔、蘇慧貞在列

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（中央社記者陳至中台北26日電）教育部今天證實，已核定中國文化大學第19屆董事名單，包括台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞在內共11人，文大預計2月8日開會選舉董事長。

中國文化大學第18屆董事原有11人，原董事長張鏡湖在民國108年11月過世後，剩下10人，表決時經常形成僵局。台灣士林地方法院110年7月23日裁定，由前台大副校長陳泰然出任臨時董事，代行董事長職權。

文大董事會於於110年9月13日改選第18屆董事長，陳泰然勝出，成為第18屆董事長，雖後於11月10日召開會議改選出第19屆董事，選出的新董事名單包括台灣大學校長管中閔、成功大學校長蘇慧貞。

不過這份名單送到教育部時，因管、蘇兩人是現任國立大學校長，牽扯到兼職問題，教育部花了一段時間釐清法規和程序，於今年（111年）1月5日告知媒體，認定文大董事是非營利團體職務，屬於國立大學校長可以兼職的範圍，因此同意兩人可以兼職。

教育部今天進一步表示，已於1月17日核定文大第19屆董事名單，任期從1月17日起計算到115年1月16日。

第19屆董事名單除了管中閔、蘇慧貞外，還包括原第18屆董事長陳泰然，前教育部長吳清基，前教育部次長周燦德等，以及王寶輝、白省三、蔡政文、彭誠浩、張海燕、黃永琛，共11人。

教育部表示，文大董事會原預定於本月29日開會，但因連續假期在即，已更改會議日期為2月8日，將選舉第19屆董事長。（編輯：陳政偉）1110126