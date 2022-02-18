冷運過程瑕疵 屏東霧台46人接種疫苗效力存疑慮

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屏東霧台衛生所因COVID-19疫苗冷運過程有24小時沒有溫度監視，導致46人接種到有效力疑慮的疫苗。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）屏東霧台衛生所因COVID-19疫苗冷運過程有24小時沒有溫度監視，導致46人接種到有效力疑慮的疫苗，衛生局下令禁打封存，並啟動健康關懷，將依專家判定疫苗效力處理後續。

屏東縣政府副衛生局長張秀君接受中央社記者訪問指出，2月16日發現霧台衛生所COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗包括10瓶莫德納、10瓶BNT、1瓶AZ疫苗冷運過程問題，導致有46名民眾接種到有效力疑慮的疫苗，接獲消息後立即下令這批疫苗禁止施打並封存，並提供醫療協助。

張秀君說，疫苗冷運冷藏過程全程需保持攝氏2至8度，因衛生所員工未依疫苗領取標準作業流程，讓疫苗在運送存放過程中有24小時沒有溫度監視，又未在第一時間通報，而導致將效力有疑慮疫苗接種至民眾身上。

屏東衛生局立即召集衛生所召開緊急會議，已經成立緊急關懷小組；內部進行檢討改建，疫苗承辦人記1大過、衛生所主管各記1小過；33鄉鎮市衛生所加強疫苗冷運冷藏教育訓練，3天內完成各衛生所冷運冷藏設備及系統查核。進行疫苗效力判定，依其判定結果及專家建議進行後續處理。

針對疫苗異常事件，屏東衛生局已暫停霧台衛生所接種作業，並調查事件及實地查核，待改善及預防措施並經複查確認後，再行恢復COVID-19疫苗接種服務。（編輯：郭諭儒）1110218