更多編輯台推薦新聞：
美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社
政治

美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社

白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子
生活

白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子

香港政治改變創作方向 時代革命導演：電影教我勇敢
娛樂

香港政治改變創作方向 時代革命導演：電影教我勇敢

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

雲林149甲線25日通車 921地震後中斷23年

2022/2/19 18:16（2/19 18:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
雲林縣古坑鄉樟湖至草嶺的主要道路149甲線，於當年九二一地震造成25公里至27公里處中斷至今，民國108年間展開修復，預計25日可全線通車。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年2月19日
雲林縣古坑鄉樟湖至草嶺的主要道路149甲線，於當年九二一地震造成25公里至27公里處中斷至今，民國108年間展開修復，預計25日可全線通車。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年2月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳雲林縣19日電）雲林縣古坑鄉樟湖至草嶺的主要道路149甲線，921地震造成25公里至27公里處中斷，至今已23年，108年起修復，25日全線通車，民眾不再繞路，使大草嶺地區觀光風華再現。

雲林縣政府工務處長汪令堯告訴中央社記者，149甲線是通往草嶺風景區主要道路，稱為草嶺公路，921地震造成149甲線25公里至27公里處中斷至今，縣內民眾必須經竹山桶頭繞行149乙線才能抵達草嶺，路程增加約20至30分鐘。

汪令堯指出，縣長張麗善上任後，針對921地震斷裂、坍塌路段積極展開修復及重建工作，自108年11月間起展開修復149甲線，工程包括路面修復工程及5處明隧道，由於路段屬易崩塌地質，上邊坡須進行隔梁整治，以及坡面加強噴漿掛網處理，另新築1座60公尺鋼構曲橋。

汪令堯表示，149甲線修復工程將振興大草嶺觀光地區，將可縮短市區前往萬年峽谷至少30分鐘的車程，因此，大幅改善雲林觀光地區行車交通環境，預期可增加大草嶺地區觀光旅遊人數。

汪令堯說，149甲線修復工程，預計25日可全線通車，民眾前往草嶺不須再繞道而行，但通車後，僅開放小型車通行，禁行15公噸以上車輛。（編輯：李亨山）1110219

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族