寒流發威搭配水氣 合歡山湧入爆量追雪潮

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）寒流發威搭配水氣，賞雪勝地合歡山今天一早湧入大批追雪族，海拔3275公尺武嶺、昆陽、合歡山遊客中心停車場爆滿，警方辛苦疏導交通，遊客苦等降雪，終於見到短暫降冰霰。

中央氣象局今天發布低溫特報，寒流影響，預估今天至明天彰化以北、宜蘭及金門有持續攝氏10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生（橙色燈號）；台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮及澎湖亦有10度以下氣溫發生（黃色燈號）。

低溫搭配水氣，高山有降雪機率。由於省道台14甲線合歡山公路昨天晚間到今天清晨預警封閉，為搶武嶺、昆陽、合歡山遊客中心停車位，許多遊客今天凌晨即趕上山等候開放，有追雪族透露，南投縣翠峰管制站約清晨近6時車輛排隊超過1.3公里，假日追雪潮再現。

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交通部公路總局第二區養護工程處今天發布訊息表示，台14甲線翠峰至大禹嶺昨夜實施預警封閉路段，經清晨派員巡視路況正常，今天上午7時解除封閉，恢復正常通行，管制路段視現況機動調整，另依管制公告，機車、重機、乙類大客車禁止進入。

南投翠峰至花蓮大禹嶺管制路段開放通行後，大量車潮隨即湧上山，武嶺、昆陽、合歡山遊客中心停車場很快停滿，遊客頂著寒風刺骨及飄雨苦苦等著降雪，終於在上午8時多短暫出現固態降水（霰或雪），不過落地後很快融化，山壁、道路尚未明顯積冰雪。（編輯：謝雅竹）1110220