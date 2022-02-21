調查：預售屋接待中心逾8成不在基地 看屋有學問

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（中央社記者吳家豪台北21日電）591新建案統計六都與新竹縣市共1301件預售案，發現接待中心地址與基地位置不同者高達1085件，比例逾83%，提醒消費者初次看屋應注意基地位置、建物模型、樣品屋相關資料。

網路生活平台數字科技旗下591新建案今天透過新聞資料公布統計，台中市預售案接待中心與基地位置不同總數達338件，占台中市預售案總數91.8%，比重為六都與新竹縣市之冠。

統計顯示，台南市、新竹縣市、高雄市預售案接待中心與基地位置不同的比例分別為88.3%、84.8%、84.1%；桃園市、新北市、台北市比例分別為78.6%、75.5%、73.4%。

591新建案分析，若接待中心地點選在市區、車水馬龍地區，除了能作為廣告手段增加曝光之外，通常也有讓消費者忽略基地劣勢的功用。部分推案量大的區域，也會因成本考量而分開設置，加上近年缺工缺料嚴峻，有些業者為避免銷售行為影響施工進度，會選擇將接待中心與基地分開。

此外，接待中心作為消費者初次看屋的場所，591新建案建議由3大面向仔細觀察。

第一，建案優缺點與基地位置、周邊機能、未來棟距相關，只憑圖面資訊很難一窺全貌，建議向現場銷售人員確認基地位置，並親自到現場走走。

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第二，由於預售案無實體房屋可看，建物模型是購屋的重要參考依據，模型中如果有標示社區中庭或綠地、戶型方位及座向，都要事先向銷售人員確認實際範圍。

第三，預售屋常會搭設樣品屋供消費者參觀，但樣品屋為追求視覺效果，擺設通常以美觀為主，無法實際反映室內空間的樑柱、樓高甚至家具擺設等狀況，建議民眾觀看時最好搭配家配圖、平面圖等資料一併對照，才會知道未來落成時房屋真正模樣。（編輯：郭無患）1110221