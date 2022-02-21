台灣南島語言之父李壬癸 獲本土語言終身奉獻獎

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（中央社記者許秩維台北21日電）台灣南島語言研究之父、中央研究院院士李壬癸致力於記錄南島語言，稱自己是在和時間賽跑，記錄這些珍貴的語言資產，獲頒本土語言終身奉獻獎。

今天是世界母語日，教育部舉行111年「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，部長潘文忠親自頒獎表揚1名終身奉獻獎、7名個人、3組團體獲獎者，感謝獲獎者於推展本土語言的無私奉獻。

終身奉獻獎頒給被稱為台灣南島語言研究之父的李壬癸，他曾跑遍全台灣的原住民部落做田野調查和記錄南島語言，並培育許多原住民族學者。

李壬癸表示，現代的語言仍保有古語的特徵，透過分析語言的系統和文法規則變化，可追溯族群的遷徙路線，重建語言的歷史，語言是人類最重要的特色，有了語言，才能讓思想無遠弗屆，自己等於是在和時間賽跑，盡量記錄這些珍貴的語言資產。

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傑出貢獻獎個人獎得主共7名，例如以傳承族語為職志的牧師張玉發，用布農族語翻譯聖經，是族人學習族語的典範；以藝名「唐川」活躍於演藝圈的曾均崧，是客家語表演藝術的本土瑰寶。

傑出貢獻獎團體獎共有3個單位獲獎，包含鼓勵客家語文學創作及推展國內外客家藝文合作交流的台灣客家筆會；積極拓展原住民族語言文化的高雄市桃源區興中國小；實施泰雅語教學，開創全國本土語言課程先河的新北市烏來國中小學。（編輯：管中維）1110221