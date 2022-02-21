世界母語日 賴清德：多語言學習成就兼容並蓄的台灣

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（中央社記者葉素萍台北21日電）副總統賴清德今天說，每年的2月21日，是世界母語日，台灣走向國際，更不忘在地，一起透過多語言的學習，成就兼容並蓄的台灣。

賴副總統今天透過臉書指出，母語，是時代流傳最美的聲音。每年的2月21日，是世界母語日，在豐富多元的台灣，提醒大家重視語言的傳承和推廣，促進尊重、團結彼此，珍惜這塊土地美麗的文化。

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他說，在台灣，有台語、客語、原住民語、閩東語（馬祖語），以及新住民的母國語言在此交匯。語言是文化的載體，讓孩子自在說母語，用母語讓世界看到台灣，一直是政府長期追求的理想。

賴副總統表示，「國家語言發展法」完成立法，國小增加選修7個東南亞國家語文，中小學必修課程也列入閩東語、台灣手語等本土語言。種種具體的政策，重視每一種語言的文化、美麗與故事。台灣走向國際，更不忘在地。世界母語日，一起透過多語言的學習，成就兼容並蓄的台灣，「現在開始說我們的話」。（編輯：蘇志宗）1110221