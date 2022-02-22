冷凍鳳梨釋迦削皮利器誕生 每小時可處理180顆

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台東區農業改良場22日表示，已改良研發出冷凍鳳梨釋迦削皮機，每小時最多可處理180顆，可供必須大量處理的加工、餐飲業運用。（台東區農改場提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年2月22日

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）台東區農業改良場今天表示，已改良研發出冷凍鳳梨釋迦削皮機，每小時最多可處理180顆，果肉留存率60%，有利於加工、餐飲大量使用，讓前置作業加速處理運用。

去年9月中國大陸宣布暫停輸入台灣釋迦，外銷幾乎銷往中國大陸的鳳梨釋迦產銷面臨挑戰，農委會祭出3支箭（內、外銷各5000公噸、加工3000公噸），並推出鳳梨釋迦收入型保險，確保農民基本收入，近期再輔導農民局部轉種行情穩定、內銷為主的大目釋迦，促進明年產銷更穩定。研發削皮機，有利於加工快速進行。

農委會台東區農改場今天發布新聞指出，之前為開拓鳳梨釋迦外銷到日本，開發「全果冷凍鳳梨釋迦」技術，以食品樣態出口，可不受限於日本果實檢疫條件，而且保鮮期變成6個月以上，可延長產銷運作期程。

台東區農改場進一步說明，對一般消費者來說，將冷凍鳳梨釋迦放在室溫下解凍30分鐘，或用微波爐微波40秒後即可解凍，然後削皮或切開即可食用；但是此時果皮溫度仍低，若進行加工，人手難以長時間、大量手持削皮，因而改良市售鳳梨削皮機因應、解決此困境。

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冷凍鳳梨釋迦單果削皮機如何運作？台東區農改場說，果皮表面堅硬、突起處多，會讓刀具跳動，所以將原本鳳梨削皮機設計為1次削皮的機制改成2次，並減低切削深度，先削除突起處及部分表皮，再將大部分表皮及內層石細胞削除。

經由前述2次機械削皮，表面大部分果皮已削除。台東區農改場說，接著人工將果實上下未經機械削皮的頭尾切除，即可完整削除冷凍鳳梨釋迦果皮，可供必須大量處理的加工、餐飲業運用。（編輯：陳政偉）1110222