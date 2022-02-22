太魯閣白楊步道大量落石 暫時封閉

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連日降雨，太魯閣國家公園白楊步道1.55公里處有大量落石，太管處緊急封閉步道，派出機具清除，將持續觀察24小時後再評估後續開放事宜，確保遊客安全。（太管處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年2月22日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）連日降雨，太魯閣國家公園白楊步道1.55公里處發生大量落石，太管處緊急封閉步道，派出機具進入清除，將持續觀察24小時後再評估何時開放。

太魯閣國家公園管理處今天表示，白楊步道1.55公里處昨天邊坡崩塌有大量落石，範圍約覆蓋路面60平方公尺；今天距步道300、450公尺處又新增大量落石及枯枝，目前封閉步道。

為確保遊客安全，將持續觀察24小時候再評估後續開放事宜，呼籲遊客配合現場管制措施。

太魯閣國家公園天祥附近的白楊步道是民國73年台電為開發「立霧溪水力發電計畫」所闢建的施工道路演變而來，路徑大致平坦好走，全長2100公尺；部分為斷崖地形、多隧道，步道終點水簾洞，是著名旅遊景點。（編輯：黃世雅）1110222