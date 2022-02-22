溫管法擬納抵碳代金 另訂中小企業自主盤查指引

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（中央社記者張雄風台北22日電）溫管法修法草案日前送行政院審查，環保署今天說明，草案母法中擬以代金折抵溫室氣體減量，配套擬另訂中小企業自主碳盤查指引，以及大型製造業直接與間接排放總量達2.5萬公噸就必須盤查。

行政院環境保護署於去年10月預告修正「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」，明確將「2050淨零排放目標」入法。環保署環境衛生及毒物管理處長蔡玲儀今天表示，草案已在2月7日送進行政院，接下來行由政院安排討論，希望能在本會期送進立法院。

蔡玲儀說明送進行政院的草案，母法各章節都有調整，在新設排放源的部分，現行規範中要求一定比例的增量抵換，若未做到則有罰則；但經濟部認為有疑慮，若市場上沒有抵換來源，又有罰則，可能窒礙難行，因此這部分改用繳交代金的方式，做為溫室氣體減量之用。

另外，經濟部日前表示目前約19萬家中小企業有意進行碳盤查，但業界認為盤查後的查驗機構能量不足，難以負荷；金管會日前也規劃資本額新台幣100億元以上的上市櫃公司及鋼鐵、水泥業要盤查個體公司。

蔡玲儀指出，現行溫管法是針對發電、鋼鐵、石化、水泥、半導體業等或溫室氣體「直接排放」達2.5萬公噸以上的製造業要求盤查，共287家、占全國總排放量約78%，並請第三方國際認可的機構進行查驗。

蔡玲儀說，在配套部分，預計今年3月底，針對非溫管法原訂盤查的對象，如中小企業、服務業製作簡明盤查規範指引，中小企業若要自主性盤查，經濟部會啟動輔導；在住商部門方面，環保署會與地方政府合作輔導。

至於查驗的部分，蔡玲儀進一步說明，現行溫管法規定要國際認可的機構才能查驗，未來會訂盤查分級制，由環保署公告的大型排放源，資料必須經查驗機構查驗；小型的住商、服務業就不需要查驗。

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蔡玲儀提到，其實國內一開始有13家國際認證可查驗的機構，後來因市場不大，目前只有7家；環保署接下來也會鼓勵國內設置查驗的機構，會將量能做出來，非法規列管的企業若有需要，可以透過國內的機構。

蔡玲儀說，目前也在討論調整製造業溫室氣體直接排放量達2.5萬公噸必須盤查的標準，擬朝直接排放與「間接排放」（例如參考用電量等）合計排放總量達2.5萬公噸就必須盤查，至於影響廠家仍在估算中。（編輯：陳清芳）1110222