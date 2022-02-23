印度雜誌邀稿 陳牧民：教育合作提升雙邊關係

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（中央社記者林行健新德里23日專電）中華民國駐印度副代表陳牧民在印度雜誌發表文章，期望台灣與印度可以透過教育合作，讓雙邊關係更上一層樓。

創立於1982年、總部設於港都柯枝（Kochi）的印度新聞雜誌The Week，稍早向陳牧民邀稿評論台灣與印度關係，而學者出身的陳牧民以教育為切入點分享他的觀察，文章於今天刊出。

陳牧民在文中介紹了台灣的教育成就、成功秘訣、教育國際化策略、印度在台灣國際教育合作中可扮演的角色，以及台灣與印度透過教育合作提升關係的前景。

他指出，台灣在民主、經濟以及科技等領域的成就，可歸功於教育，而台灣為維持國際競爭力，現正積極推動與其他國家的高等教育合作與連結，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之前，在台灣留學的國際學生已有13萬人。

陳牧民說，學生到台灣深造的好處包括：學費合理、生活環境安全友善、英語授課、生活費相對低廉，以及國際排名前500的學府多達10多所等。

文章介紹，赴台深造的印度學生，從5年前的大約1000人增至2019-2020學年度的2783人，後雖因疫情因素略降至2239人，但人數仍在台灣國際學生當中排名前10，許多印度學生學成後被中央研究院和科技公司延攬。

陳牧民寫道，為吸引包括印度學生、學者在內的國際人才前往深造，台灣政府推出了諸多獎學金計畫，例如：台灣獎學金、華語文獎學金、台灣獎助學金、新南向培英專案獎學金，以及其他暑期進修和訪問計畫。

他表示，這些獎學金大幅提升了台灣與其他國家的雙邊合作，就台灣與印度而言，雙方自2008年起即互派小組進行共同研究，每年合作計畫達10多項，範圍廣及科學、工程、社會學和人文等，為雙方學術界夥伴關係奠定了堅實基礎。

雖然台灣與印度關係友好，但雙邊貿易、互訪人數以及投資數字仍明顯偏低，陳牧民將此歸因於雙方相互瞭解不足。他總結，「透過人才培育合作，我們希望能把雙邊關係帶到新高點和堅實層次。」

陳牧民在派駐印度之前，是中興大學國際政治研究所教授。（編輯：高照芬）1110223