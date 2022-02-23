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染疫學測考生申請補救方案 下午5時截止受理

2022/2/23 10:35
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（中央社記者許秩維台北23日電）針對已報名學測、術科考試，卻因確診或防疫規定而無法應考的考生，大學招聯會提出補救方案，考生須檢附確診證明等相關文件，並於今天下午5時前提出申請。

大學招生委員會聯合會新聞稿指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，針對確診或依防疫規定而無法參加大學入學測驗（學測、術科考試）的考生，將透過繁星推薦、申請入學等招生管道補救。

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招聯會表示，要申請補救方案的考生，應在今天下午5時前，從招聯會網站下載申請表，並檢附「隔離治療通知書」、「指定處所隔離通知書」、「自主健康管理通知書」等證明文件，未提供將視同不具適用資格。

收到考生申請表後，招聯會將與相關單位勾稽考生資格，並召開適用資格審查會議，預計3月上旬通知推薦學校或考生有關資格審查結果；適用補救方案的校系，不含涉及政府人力管控的醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及全師培系組。（編輯：張雅淨）1110223

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