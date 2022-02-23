同酬日拉長4天 婦團籲政府積極縮短性別薪資差距

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）勞動部公布今年同酬日為2月27日，女性須比男性多工作58天才達整年總薪資相同，婦團今天表示，同酬日較去年拉長4天，政府應積極提政策，避免性別薪資差距持續擴大。

勞動部昨天公布今年同酬日為2月27日，同酬日的天數較去年拉長4天；勞動部表示，主因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，女性受僱員工較多的住宿餐飲業時薪增長不比男性居多的製造業，讓薪資差距擴大。

婦女團體婦女新知基金會今天發布聲明，批評勞動部把疫情當藉口，直言疫情雖是全球性現象，但政府沒有積極措施來減緩女性就業衝擊才是主因。

婦女新知表示，去年5月疫情進入第3級警戒時，民間團體就連署要求政府針對疫情下女性更容易落入無薪假與失業風險等問題執行性別影響評估，並在紓困方案中採取立即有效的政策等，但政府迄今仍未端出性別平等衝擊評估報告，也未檢討紓困方案內容。

婦女新知也提到，政府過去幾年也從未回應婦團與公民團體呼籲，提出任何的積極作為來縮減性別薪資差距，目前僅是訂個檢核表，再透過每年公布欠缺實質數據還能「校正回歸」的同酬日，來呈現或美化兩性薪資差距「現正下降中」。

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婦女新知也指出，更諷刺的是，行政院核定勞動部111年性別平等推動計畫具體目標為「性別薪資落差每年逐漸縮小0.2%」，若要等待勞動部這種佛系指標達標，經估算女性勞工還要再等79年，也就是今年出生的女嬰要79歲之後，女性薪資才能達到跟男性同工同酬、同值同酬，嚴正呼籲政府勿將躺平當性平。

婦女新知呼籲，政府應積極提出完整性別影響評估與政策規劃，才能有效縮減同工不同酬、同值不同酬的性別差距。（編輯：陳仁華）1110223