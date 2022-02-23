填問卷拿萬元禮券 全聯：詐騙訊息

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（中央社記者曾智怡台北23日電）網路詐騙猖獗，近日不少網友表示收到朋友傳來的訊息連結，只要填完問卷即可獲得萬元全聯禮券。全聯表示，此為詐騙訊息，全聯的活動訊息都會在官網曝光，民眾可先查詢確認真實性。

近日不少網友表示，在臉書收到朋友傳來的「全聯福利中心送福利」、「通過問卷，您將有機會獲得一張價值 10000新台幣的禮品卡」等訊息連結，點擊進去會出現看似全聯福利中心的活動網頁，上頭顯示，只要填寫問卷，即可獲得禮品卡。

不過，這僅是一種詐騙手法，透過盜用全聯的企業識別設計來混淆民眾，意圖使人上鉤填寫個資。

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全聯證實，此為詐騙訊息，並非官方活動，如有全聯的活動訊息皆會於官方網站上曝光，民眾可先查詢，全聯也會針對詐騙事宜採取法律途徑；全聯並提醒民眾，勿點入來路不明的網址連結，避免受騙。

類似詐騙手法層出不窮，例如近期好市多也發生同樣狀況，網友收到好市多的活動私訊，以為只要填寫問卷就能領取獎品，但這只是一場騙局，恐面臨個資外洩風險，務必格外小心。（編輯：張良知）1110223