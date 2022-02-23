財部：酒品容器標示 增訂酒後找代駕警語

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（中央社記者謝方娪台北23日電）配合行政院推動精進道路交通安全措施，財政部公告增訂3則「酒後找代駕」警語，酒類業者規劃酒品容器標示及廣告促銷時，應優先或增加標示酒後代駕警語。

為協助推廣「酒後找代駕」觀念，財政部官員今天指出，為提高民眾對酒後代駕的接受度，已在1月公告新增酒品警語「找代駕 保平安」、「安全誠無價 酒後找代駕」或「酒後找代駕 平安送到家」3則，酒類業者規劃酒品容器標示及廣告促銷時，應優先或增加標示酒後代駕警語。

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官員說，依菸酒管理法規定，酒類容器上應以「酒類標示管理辦法」第11條第2項所定警語擇一標示，另酒的廣告或促銷除應標示「禁止酒駕」，也應標示警語。

由於酒駕肇事頻仍，財政部已請酒類業者在調整酒容器或廣告時，優先或增加標示酒後代駕警語，並請地方菸酒主管機關協助向提供飲酒場所的販酒業者宣導，對飲酒顧客主動聯繫代駕業者或計程車業者，提供「代客叫車」、「代理駕駛」等服務，以善盡企業社會責任。（編輯：趙蔚蘭）1110223