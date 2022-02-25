228連假全台天氣轉好 各地氣溫逐步回升中南部達20度

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（中央社記者余曉涵台北25日電）228連假全台天氣轉好，中央氣象局今天表示，白天起冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐步回升，中南部高溫可達攝氏20度以上；北部26日雖還有零星局部降雨，但27日起水氣減少。

中央氣象局簡任技正羅雅尹今天在氣象局記者會中表示，白天起冷氣團減弱，氣溫回升，白天中部及南部有機會看到陽光，氣溫都會比昨天回升，高溫可達20度以上，不過桃園以北仍有局部降雨機率。

羅雅尹指出，白天氣溫雖然較昨天回升，但還是屬於偏涼的天氣型態，高溫也只有18度到19度，接下來連假天氣中南部都屬於較穩定的天氣，白天氣溫也都逐步回升。

北部部分，羅雅尹說，北部在26日雲量增加，有零星局部性降雨機率，27日起水氣減少，只剩山區會有零星降雨，平地為多雲天氣型態，多數地方可以看到陽光。

羅雅尹指出，3月2日有一小波的東北季風增強，屆時北台灣受到東北季風影響，會稍微降溫，北部、東半部的下雨機率也會略微提高，不過3月3日東北季風減弱回溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，未來10天的模擬顯示，無強冷空氣，但大約每隔3天左右皆有小股東北風，為北台灣帶來輕微的變化，對其他各地幾無影響，這段期間西半部清晨易有「輻射霧」。

吳德榮說，今天大氣漸轉乾，大台北轉多雲，桃園以南晴朗穩定，北海岸、東半部偶有零星短暫雨，白天起冷空氣減弱，氣溫漸回升。

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吳德榮指出，明天到3月1日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率，各地舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨偶有「輻射霧」，但27日因東北風略增強，北台灣雲量稍增，其他各地沒有變化。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，3月2日另一小股東北風，冷空氣很弱，迎風面大台北及東半部有局部短暫降雨的機率，氣溫稍降，其他各地持續晴朗穩定，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨偶有「輻射霧」；3月3日東北風減弱，北台灣天氣漸好轉，西晴東偶雨，白天舒適微熱、早晚涼。（編輯：謝雅竹）1110225