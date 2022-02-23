基隆降雨日數達47天 創2012年以來新高

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（中央社記者張雄風台北23日電）氣象局今天表示，基隆自今年1月起至2月21日，降雨日數共47天，若非以降雨日數標準計算，只有1天無雨，而今年已創自2012年以來最多雨日。

根據中央氣象局網站，這一波濕冷的天氣，不僅迎風面的北部、東半部有感，就連平常冬季很少下雨的中南部也是陰雨不斷。而基隆從今年開始到2月21日只有1天完全沒有雨，宜蘭只有5天，桃園新屋和宜蘭蘇澳也只有6天。

氣象局提到，若非以降雨日數標準計算，基隆今年截至目前只有1月14日沒有下雨；基隆、宜蘭自1月中至2月21日，每天都在降雨。

氣象局今天說明，自今年1月起至2月21日共52天，但實際統計雨日，是不包含雨跡（指毛毛雨），雨日是指當日觀測有0.1毫米的累積降雨，雨跡不算雨日。若以各地區主要都市為例，基隆雨日共47天、台北31天、台中18天、高雄10天、花蓮33天。

氣象局進一步指出，若以近年來1月至2月基隆累積雨日來看，2021年為29天、2020年27天、2019年42天、2018年42天、2017年33天、2016年42天、2015年29天、2014年24天、2013年43天、2012年51天；意即基隆今年截至目前是自2012年之後最多雨日。

氣象局解釋，每年冬季東北季風影響下，基隆屬迎風面容易降雨；今年1月至2月的雨日，月底會再統計。（編輯：張雅淨）1110223