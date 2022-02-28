3/1好天氣 未來一週2波東北季風 北台灣天氣多變

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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象局今天說，明天開工日各地天氣多雲時晴，西半部易有霧；3月2日及5日各有一波東北季風增強，北部、東北部高溫降至攝氏20度上下，5日影響範圍可能擴及中南部也會稍降溫。

中央氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，大致為多雲時晴，東半部及北部山區有短暫雨，各地高溫約25至30度，清晨低溫約14至18度。

葉致均表示，接下來一週2波東北季風增強。首先是在3月2日、持續影響至3日，北部及東北部天氣轉涼，高溫下降至20、21度左右，其他地區影響較小；另外，北部、東半部地區有局部短暫雨，3日中部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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葉致均指出，預計4日東北季風減弱，北台灣稍微回溫，但5日起第2波東北季風增強，目前觀察可能會持續影響至7日，強度略強於第1波，主要仍是北台灣降溫，但中南部高溫也會稍微下降；另外，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

葉致均提醒，明天、4日在西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；特別是明天影響時間較長，白天局部地區能見度可能不佳，請民眾注意。（編輯：管中維）1110228