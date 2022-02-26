連下42天雨太陽終於露臉 基隆人：今年最美景色

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睽違42天，基隆26日終於沒有下雨，出現難得的藍天白雲景象。（讀者提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年2月26日

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（中央社記者沈如峰基隆26日電）「太陽終於出來了！」睽違42天，基隆今天終於沒有下雨，許多基隆人看到久違的陽光，直呼「這是今年基隆最美的景色」。

中央氣象局基隆氣象站主任林昆緯告訴中央社記者，從今年1月15日起，基隆就不斷下雨，直到今天陽光才露臉。基隆連續42天下雨除受東北季風影響之外，華南雲雨帶東移也帶來充足水氣，才讓基隆雨勢不斷。

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擺脫連日陰雨，許多基隆人在各社團臉書上放上溫暖的太陽照片說，「太陽終於出來了，基隆沒有被遺棄」、「陽兄，好久不見了，泥終於來基隆了耶」、「隔離期滿的太陽公公，終於銷假上班了」。

另外，宜蘭縣從農曆過年後也是多日下雨，近幾天才有好天氣，今天的陽光更是艷麗。有人在臉書社團說，宜蘭今天有「曬事」，歡迎大家一起來參與，拿出各家的棉被一起來「比曬」。（編輯：李錫璋）1110226