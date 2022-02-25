日照時數歷年同期最少 北部東北部僅45.1小時

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（中央社記者余曉涵台北25日電）氣象局今天說，今年截至2月23日，13個測站平均雨量341.6毫米，為歷年來次多，北部東北部日照時數則是歷年同期最少、僅45.1小時，預估春季的氣溫正常，但雨量正常偏少機率較大。

中央氣象局今天舉行「111年春季展望」記者會，會中預報中心主任呂國臣表示，這個冬季天氣變化大，1月中旬後受到鋒面、南方雲系及華南雲雨區影響，北部及東半部降雨明顯偏多，日照時數偏少，但整體來看，各地平均氣溫接近正常，雨量除中部偏正常外，其他地區都是偏多。

根據氣象局統計，全台各地雨量都在正常值以上，尤其迎風面地區較多，宜蘭蘇澳的雨量更是同期的第1名，而西半部雖然是枯水期，但今年冬季仍普遍有降雨情況，恆春南端降雨也是同期的第2名。

呂國臣指出，若以今年1月到2月來看，截至23日，全台13個測站平均雨量高達341.6毫米，僅次於1983年，雨量更是超過同期的2倍，降雨日也是僅次2016年以來的最多，是歷年來第2多，這也是極端天氣的影響。

日照時數上，呂國臣表示，今年北部跟東北部（基隆、宜蘭、淡水及台北測站）更是累積日照時數是歷年最少的一年，降雨天數高達26.4天，讓日照時數僅45.1小時，還不及去年同期（127.2小時）的4成。

展望春季天氣，呂國臣說，反聖嬰現象已經逐漸減弱，台灣受影響較小，春季（3月到5月）氣溫正常為主，雨量上預估3到4月以正常偏少機率較大，5月則逐漸進入梅雨季，降雨量仍有不確定性。

呂國臣表示，3月有大陸冷氣團南下的機率仍高，因此溫差變化可能有攝氏10度左右的變化，要提醒民眾仍要注意保暖。

除此之外，呂國臣說，3月到4月是西半部、金門及馬祖好發霧的季節，民眾也要留意行車與航行安全。

呂國臣也指出，梅雨季來臨前，中南部地區仍屬於枯水期，呼籲民眾要愛惜水資源。（編輯：陳政偉）1110225