花蓮壽豐高接梨受寒害影響 果農：20年來最慘

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受到寒流影響，農作物以高接梨穗損傷最嚴重，花蓮壽豐鄉高接梨產銷班叫苦連天；農政單位22日到果園會勘，高接梨開花率確實相當低。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年2月22日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）受到寒流影響，農作物以高接梨穗損傷最嚴重，花蓮壽豐鄉高接梨產銷班叫苦連天，果農指栽種高接梨20年來，從沒有遇過像今年這樣的慘況；農政單位表示每公頃可補助6萬元。

農委會統計農作物寒害以高接梨穗損傷最嚴重，台中、苗栗栽種較多，壽豐鄉也有高接梨產銷班，日前班長張美珠等農民向花蓮縣議會議長張峻陳情指出，今年高接梨因天氣忽冷忽熱，開花期又頻頻下雨和遇寒，以致開花率僅有一成。

今天張峻邀集花蓮縣政府農業處、行政院農委會農糧署東區分署、花蓮區農業改良場、壽豐鄉公所及果農一起前往溪口、樹湖等4處果園會勘，高接梨開花率確實相當低。

張美珠表示，她栽種高接梨20年來，從沒有遇過像今年這樣的慘況，果園裡只要是看到尖尖的花苞就表示不會開花，也就是今年不會結果了。看到滿園稀疏的開花率，內心有說不出的苦楚與無奈，今年勢必血本無歸。

張峻表示，高接梨果農相當辛苦，每一棵果樹都需嫁接上百株枝條，進入果園還必須彎腰工作，還要以人工授粉，今年天氣變化劇烈，花苞僅開一成，也就是結果率僅有一成，希望農業處盡速啟動農業天然災害救助，幫助果農度過難關。

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農糧署東區分署作業生產課員許爾文說，依據天然災害救助辦法，由縣府啟動，經縣府農業處、農改場、農糧署辦理聯合會勘，經認定為天然災害後，農委會將公告補助，農民可在10天內向鄉公所申請，公所30天內完成勘查後報農糧署，即可撥款補助，目前高接梨每一公頃可補助新台幣6萬元。

壽豐鄉農會秘書馬玉成表示，壽豐鄉高接梨全盛時期種植總面積有9公頃多，近年因老農做不動，年輕人不願接手，種植面積已滑落到3公頃左右。（編輯：黃世雅）1110222