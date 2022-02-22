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台北2月降雨18天逼近14年紀錄 雨量將創11年新高

2022/2/22 15:31（2/22 15:55 更新）
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氣象局22日表示，今年2月台北站累積雨量達195.5毫米，預計將創2012年以來的新高。（中央社檔案照片）
氣象局22日表示，今年2月台北站累積雨量達195.5毫米，預計將創2012年以來的新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象局今天表示，今年2月台北站累積雨量達195.5毫米，預計將創2012年以來的新高；降雨日數方面，截至目前為止約18天，但未來2天仍有降雨機會，有可能僅次於2008年的22天。

中央氣象局局長鄭明典今天在臉書發表自19日凌晨零時至今天清晨6時的累積雨量圖，並表示不像梅雨那麼大量，但是下不停，範圍也大，很特別的春雨；還沒有結束的意思。

氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，以台北站為例，比較過往2月的累積雨量，今年2月截至今天上午，已達195.5毫米，已與2014年2月的198毫米相近；若到今年2月底結束應該有機會超過，成為2012年268.8毫米以來的新高。

根據資料，往年2月累積雨量其實落差相當大，2013年起至去年大多未超過100毫米，以2020年29.6毫米最低；其中僅2014年、2017年、2018年超過100毫米，來到198毫米、123.7毫米及163.6毫米。

黃恩鴻表示，若是就降雨日數觀察，今年2月尚未統計完成，目前約18天，與2000年、2005年相同，但今年2月仍有更新的機會，預估應該會僅次於2008年的22天。

值得一提的是，黃恩鴻說，雖然2012年2月累積雨量達268.8毫米，但降雨天數僅15天，與過往2月降雨日數相近；由於每年影響天氣的系統不盡相同，當年有可能是以短延時強降雨的天氣型態為主，今年則是因為東北季風、鋒面及華南雲雨區接力，才會造成降雨日數、累積雨量較多。

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雖然許多民眾感受上覺得今年2月似乎特別冷，但根據資料統計，同樣以台北站為例，今年2月台北站最低溫為攝氏10.3度，自2000年以來僅能排第12名，包含2005年、2016年、2018年、2020年皆未達10度，分別為7.3度、6.1度、7.6度及8.5度。

黃恩鴻解釋，由於體感溫度同時也受風力或濕度影響，今年2月降雨天數相對較多，水氣較盛，因此雖然實際氣溫並非最低，但感受上仍然寒冷。（編輯：陳政偉）1110222

（中央社製圖）
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