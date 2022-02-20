寒流發威馬祖2.7度 18年來首見冰霰

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（中央社記者張雄風台北20日電）寒流來襲，中央氣象局今天表示，馬祖最低溫為清晨攝氏2.7度，並在下午1時許開始下冰霰，也是馬祖氣象站在2004年建站以來首次觀測到冰霰。

氣象局表示，馬祖在下午1時37分開始下冰霰。氣象局預報員徐仲毅告訴中央社記者，馬祖氣象站在2004年啟用，曾在2004年2月4日有固態降水（冰珠）的紀錄，今天則是首次下冰霰。

徐仲毅強調，之前在2016年時的霸王級寒流，當時馬祖氣溫約3度，但因為水氣不足，因此沒有下雪或是下霰；若水氣充足，冰霰約在4度左右就會產生，今天預計是這波寒流最冷的時候，接下來應該就不太會有機會再下冰霰。

徐仲毅指出，今天受寒流影響，溫度持續下探，最低溫就在馬祖2.7度、金門5.1度；本島部分，台中市大甲區下午2時30分達7.2度、新北市石門區7.7度、桃園市楊梅區7.9度；這波寒流最低溫就在今天，晚上可能會有新的低溫。

徐仲毅提到，預估明天早上會逐漸回升，清晨中部以北、東北部約11度，南部12度，花東13至15度，但局部地區還是會有10度以下低溫。

徐仲毅提醒，氣象局持續發布低溫特報，今天至明天金門可能有6度以下氣溫（橙色燈號）發生；台南以北、宜蘭及澎湖有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生（橙色燈號）；高雄及花蓮也有10度以下氣溫發生（黃色燈號）。

徐仲毅預估，23日又一波沒有那麼強的冷空氣南下，北台灣會有稍微降溫，但低溫沒有這波寒流來得低，24日持續受冷空氣影響，25日開始回溫，週末的回溫會比較有感。

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降雨部分，徐仲毅說，台灣絕大部分地區都在華南雲雨區下，預計持續到23日，中部以北、東北部是主要降雨區，有可能會有持續較大雨勢，其他地區有短暫降雨，基本上仍是全台有雨，一直到24日水氣才會減少，轉為 迎風面的北部、東北部有降雨。

徐仲毅提到，從降雨趨勢看，23日前水氣豐沛，24日之前3000公尺以上的高山都有機會降雪；另外北部、東北部2000至2500公尺高山還是有望降雪。（編輯：管中維）1110220