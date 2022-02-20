19縣市低溫特報 鄭明典：台北站入夜前後最冷

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氣象局20日上午更新19縣市低溫資訊，寒流影響，20至21日彰化以北、宜蘭等地區可能有攝氏10度以下低溫。中央社記者吳家昇攝 111年2月20日

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象局今天上午更新19縣市低溫資訊，寒流影響，今天至明天彰化以北、宜蘭等地區可能有攝氏10度以下低溫。氣象局長鄭明典提到，台北站預期入夜前後會出現最低溫。

中央氣象局今天上午更新低溫特報，寒流影響，今天至明天彰化以北、宜蘭及金門可能持續10度、馬祖持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）；台南、嘉義、雲林、南投、花蓮及澎湖也有10度以下氣溫發生機率（黃色燈號）。

氣象局長鄭明典今天在臉書分享台北過去24小時溫度變化圖，他提到，很持續穩定降溫，台北站氣溫到11度以下了，還在下降，台北站預期入夜前後會出現最低溫；其他地方出現最低溫的時間可能不同，南部通常會比較晚出現。

鄭明典同時分享吉貝潮位站海溫圖，他表示，箱網養殖的低溫警戒值是15度，海峽上的低水溫區有往澎湖海域擴張的趨勢。

氣象局並更新陸上強風特報，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。（編輯：唐聲揚）1110220