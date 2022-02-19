寒流報到 吳德榮：20日將是冬季最冷的一天

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（中央社記者余曉涵台北19日電）寒流今天下午報到，各地越晚越冷，氣象專家吳德榮說，明天將是這個冬天最冷的一天，但由於少了輻射冷卻加成，想要破日前的這個冬季平地最低溫紀錄攝氏5.9度，恐怕不容易。

寒流今天下午報到，各地越晚越冷，中央氣象局也發出低溫特報，寒流南下，今天下午起各地明顯轉冷，今晚起至21日上午間台中以北、宜蘭及金門有持續攝氏10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生機率，也就是橙色燈號；20日起至21日上午間台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮也有10度以下氣溫發生機率，也就是黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天降雨範圍將逐漸往南擴展，氣溫驟降，愈晚愈濕冷，今晚北台平地最低氣溫已可降至9度左右，早出晚歸要注意。

吳德榮說，明天、21日受這個冬季最強冷空氣影響，伴隨很多的水氣，各地有雨，雨勢時大時小，中間有空檔、北少南多。

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吳德榮說，明天到21日清晨，本島平地最低氣溫約可降至7度左右，但少了「輻射冷卻」加成，只憑最強冷空氣，就要突破這個冬季去年12月4日竹苗平地5.9度的平地最低溫紀錄，恐怕沒那麼容易。

但是他表示，台北測站首度降至10度左右，北台灣高溫僅在12度上下，其他各地大多也是整天的陰雨、濕冷；所以，感覺上會是這個冬季最冷的一波，21日白天起各地持續有雨。氣溫略回升、仍很濕冷。（編輯：陳政偉）1110219