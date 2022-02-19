華南雲雨區東移水氣多 各地雨勢越晚越明顯

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（中央社台北19日電）中央氣象局表示，今天台灣附近水氣逐漸增多，白天基隆北海岸及宜蘭降雨較持續、雨勢也較大，各地雨勢越晚越明顯；下午開始冷空氣南下，強度預估是寒流等級，各地都會明顯轉冷。

氣象局表示，受到華南雲雨區東移影響，今天台灣附近水氣逐漸增多，白天基隆北海岸及宜蘭降雨較持續、雨勢亦較大，有局部大雨發生的機率，中部、花蓮也都有短暫雨的機會，南部跟台東則會隨時間慢慢轉為有短暫雨的天氣，且各地雨勢越晚越明顯，晚上之後中部以北及宜花也會有局部大雨發生的機率。

氣象局說明，溫度方面，清晨中部以北低溫大約攝氏13、14度，其他地區則大多在15、16度左右，白天高溫上，北部約16、17度，整天感受涼冷，中部及宜蘭、花蓮20度左右，南部還是可以到24至26度，感受仍較舒適。

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不過下午開始冷空氣南下，強度預估是寒流等級，各地都會明顯轉冷，到晚上低溫預估中部以北及宜蘭、花蓮為12至14度，南部及台東為14至17度，感受已經滿寒冷，且溫度會越來越低，又因為下雨使冷的感受更明顯，氣象局籲請大家務必要做好保暖、使用瓦斯熱水器及電暖器具時注意室內通風及用電安全；澎湖箱網等海水養殖產業亦請注意防範寒害。

氣象局表示，由於東北風明顯偏強，今上午台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，且明日下午起風力再增強，將有9至11級強陣風，東南部地區及恆春半島沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，在北部、東北部海面及台灣海峽將有4至6米浪高，請海上作業及海邊活動的朋友特別注意。（編輯：陳政偉）1110219