合歡山路面可能結冰 翠峰至大禹嶺夜間封閉

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東北風及華南雲雨區東移影響，合歡山17日晚間也間斷固態降水（霰或雪），公路總局表示，台14甲線合歡山路段（圖）18日晚間有固態降水或路面結冰機率，為確保用路安全，晚間到19日清晨預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段。（公路總局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年2月18日

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）公路總局表示，台14甲線合歡山路段今天晚間有固態降水或路面結冰機率，確保用路安全，晚間到明天清晨預警封閉台14甲線指標18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段。

東北風及華南雲雨區東移影響，玉山今天上午再度下雪，合歡山昨天晚間也間斷固態降水（霰或雪），路肩及山壁可見積冰雪，公路總局派員向現場遊客宣導，武嶺到松雪樓「水晶宮」路段積冰雪，駕車請以低速檔行駛。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，明天至21日強冷空氣南下，伴隨水氣很多，海拔3200公尺以上高山如合歡山、雪山、南湖、玉山水氣及氣溫條件皆宜，明顯降雪可期，2000公尺以上高山如太平山下霰或雨夾雪都有機率。

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根據公路總局工務段人員回報，合歡山中午降雨夾冰霰。交通部公路總局第二區養護工程處下午發布訊息表示，依據最新氣象情資研判，台14甲線合歡山路段今天晚間低溫，有固態降水或路面結冰機率，影響行車安全，下午5時起預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。

第二區養護工程處指出，預警封閉期間，車輛只出不進，視現地實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大管制範圍至台8線，明天清晨視天氣及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鍊車輛通行，雪季期間路況難掌握，用路人非必要避免行駛中高海拔山區道路。（編輯：郭諭儒）1110218