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日本北陸與東北續降大雪 積雪逾平均值2到3倍[影]

2022/2/18 12:02（2/18 12:23 更新）
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日本富士電視台新聞網報導，富山縣富山市截至18日上午10時積雪34公分，是平均值的3.1倍。圖為17日富山市下大雪。（共同社）
日本富士電視台新聞網報導，富山縣富山市截至18日上午10時積雪34公分，是平均值的3.1倍。圖為17日富山市下大雪。（共同社）
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（中央社東京18日綜合外電報導）日本受低氣壓與強烈寒流影響，靠近日本海側地區持續下大雪，北陸與東北地區多地積雪超過一公尺，將成為積雪量為歷年平均2倍到3倍以上的大雪。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳指出，東北地區、新潟縣、關東北部的沿山地區受低氣壓與寒流影響持續降雪，截至日本時間今天上午8時，山形縣庄內町積雪140公分、福井縣大野市126公分、新潟縣長岡市106公分等，在東北與北陸地區將成為積雪量為歷年平均2倍到3倍以上的大雪。

日本富士電視台新聞網（FNN）報導，富山縣富山市截至今天上午10時積雪34公分，是平均值的3.1倍；秋田縣秋田市積雪54公分，是平均的3.6倍；山形縣山形市達59公分，為平均2.4倍等。

影片來源：FNNプライムオンライン

預料接下來低氣壓將減弱並往東南方前進，雖然西日本地區的降雪高峰已過，但東北、新潟縣、關東北部等地短時間內將持續積雪。

氣象廳呼籲民眾應注意大雪對交通的影響，可能會導致車輛打滑或卡在道路中動彈不得，且必須留意雪崩、屋頂落雪或積雪導致的停電等。

報導指出，這次在日本海側急速增加的積雪，因飽含水分，特徵為「又濕又重」，若積雪在樹木或電線上，容易造成電線斷裂停電、樹木傾倒影響交通、壓壞農舍或車庫等。

此外，屋頂上的落雪也常造成意外，一立方公尺的雪重達100公斤以上，依不同狀況甚至可能重達500公斤，除雪時務必注意安全。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1110218

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