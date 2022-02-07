札幌大雪重創聯外交通 部分旅客被迫留宿機場

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本北海道最大城市札幌市降下破紀錄大雪，罕見造成札幌市聯外鐵道全數停駛、聯外巴士及一般自用車塞在市區道路，還有部分旅客6日受困新千歲機場，被迫在機場內留宿一晚。

日本朝日新聞報導，包括札幌市等地在內的石狩地方近日降下大雪，其中札幌市截至6日下午2時止的24小時降雪量達60公分，創當地歷史新高紀錄；札幌市同日下午1時積雪最深達133公分，時隔8年再出現積雪逾1公尺。

大雪造成今天上午JR札幌車站所有列車無法發車或抵達的罕見事態，對人口集中的札幌市通勤與通學、甚至是前往新千歲機場搭機的民眾來說，都帶來很大影響。

JR北海道公司表示，函館線及千歲線連接小樽、札幌及苫小牧的主要路線電車今天全天停駛，原因是大雪覆蓋鐵軌來不及除雪。

今天停駛車次多達704班，連接札幌市及新千歲機場的機場快線也全數停駛。

大雪不僅覆蓋電車鐵軌，連市區道路也被雪掩埋造成大塞車，多數市區巴士因此被迫停駛。

至於前往新千歲機場的巴士，因市區道路壅塞變更發車地點；在新發車地點等待搭乘巴士前往機場的民眾大排長龍，從地下鐵出口到車站至少排了300多人。

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帶著家人從滋賀縣來北海道旅行的39歲男性說，今天要搭乘傍晚的航班回大阪伊丹機場，「昨天在推特上已看到大雪情報，所以今天早點來等車，這次也許可以讓小孩有一個難得的經驗」。

在新千歲機場部分，6日因為部分航班取消加上前往札幌市的電車停駛，約70人被迫留宿機場。機場方面為此開放機場4樓，並向這些旅客提供睡袋跟墊子。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110207