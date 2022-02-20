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13氣象站創入冬最低溫 西半部預計入夜前最冷

2022/2/20 12:25（2/20 13:46 更新）
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氣象局20日表示，上午已有13個氣象站達本次冬季以來最低溫，預估西半部最冷的時間點為入夜之前。圖為民眾撐傘逛淡水老街。中央社記者吳家昇攝 111年2月20日
氣象局20日表示，上午已有13個氣象站達本次冬季以來最低溫，預估西半部最冷的時間點為入夜之前。圖為民眾撐傘逛淡水老街。中央社記者吳家昇攝 111年2月20日
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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象局今天表示，上午已有13個氣象站達本次冬季以來最低溫，預估西半部最冷的時間點為入夜之前，由於冷空氣層高度較低，北部2500公尺、中南部3000公尺以上高山都有降雪機會。

中央氣象局持續更新低溫特報

低溫燈號小百科

🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下

🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下

🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下

註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。

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，寒流影響，今天至明天台南以北、宜蘭及澎湖、金門有持續攝氏10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生（橙色燈號）；高雄及花蓮亦有10度以下氣溫發生（黃色燈號）。
（圖取自氣象局網頁www.cwb.gov.tw）
（圖取自氣象局網頁www.cwb.gov.tw）

氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，截至上午10時30分，氣象局共13個氣象站記錄到本次入冬以來低溫，包括基隆10.8度、淡水9.2度、台北10.6度、新屋9.3度、新竹9.9度、台南11度、高雄11.8度、台東13.9度；外島包括澎湖10.1度、東吉島11.2度、金門5.9度、馬祖2.7度、彭佳嶼9.2度。

陳伊秀也更新今天上午本島最低溫出現在台中市大甲7.5度，其次為新北市富貴角7.7度、桃園茶改場7.9度。陳伊秀解釋，原先網站在新北瑞芳今天低溫6.2度有誤報的情況，因此重新校正。

陳伊秀提到，預估西半部地區今天從白天一直持續降溫到晚間，最冷的時間點可能會往前推移至今天入夜之前，花東地區則可能在今晚至明天清晨最冷。

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氣象局長鄭明典今天臉書也不斷更新，他分享大屯山過去24小時溫度變化圖，並提到大屯山低溫1.8度，比玉山和合歡山都低，這是因為冷空氣厚度比山低的緣故，氣象上是說，冷空氣上方有逆溫層，逆溫層低，山頂在逆溫層之上的緣故。

陳伊秀解釋，玉山目前約2、3度，合歡山約3、4度，因為這波寒流的性質，冷空氣層大概是2500至3000公尺，這次冷空氣主槽沒有南壓，比較類似冷高壓分流出來，因此冷空氣層較低；但玉山、合歡山還有降溫的機會，北部2500公尺、中南部3000公尺以上高山如果溫度能配合，都有降雪的機會。（編輯：張雅淨）1110220

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