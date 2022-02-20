太平山0度低溫 氣溫若持續降有機會下雪

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中央氣象局發布低溫特報，太平山國家森林遊樂區20日上午持續下雨，最低溫降至攝氏0度，若氣溫持續下降，有機會降雪。（太平山國家森林遊樂區提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月20日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭20日電）中央氣象局發布低溫特報，太平山國家森林遊樂區今天上午最低溫降至攝氏0度，雖有下雨濕度夠，但沒有結霜或霧淞，若氣溫持續下降，太平山有機會降下今年第一場雪。

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太平山國家森林遊樂區管理中心經理林志雄向中央社記者表示，海拔約1900公尺高的太平山遊樂區上午持續下雨，上午7時許，太平山莊氣溫降至1度，翠峰山屋則出現0度低溫，但並未出現霧淞或降雪，太平山莊和翠峰山屋上午10時40分氣溫約在1度，若氣溫持續下降，有機會降雪。

林志雄表示，開園前已派員先巡視路面，確認安全無虞後，今天凌晨4時準時開園，截至上午10時40分，入園遊客共1252名遊客，小客車有290輛，遊覽車則有6輛。除住宿遊客外，園方晚間6時會派員至太平山莊、翠峰山屋等地請遊客提早下山，晚間8時前離開售票亭。（編輯：張銘坤）1110220