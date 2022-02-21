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氣象局：這波寒流最冷時間已過 二二八連假各地轉晴回溫

2022/2/21 17:26（2/21 17:46 更新）
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中央氣象局表示，21日清晨受寒流及華南雲雨區東移影響，各地潮濕寒冷，台北市民眾穿著厚外套、攜帶雨具出門。中央社記者裴禛攝 111年2月21日
中央氣象局表示，21日清晨受寒流及華南雲雨區東移影響，各地潮濕寒冷，台北市民眾穿著厚外套、攜帶雨具出門。中央社記者裴禛攝 111年2月21日
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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象局今天表示，相較於昨天，仍有台中等6個測站再創本次冬季最低溫紀錄，但最冷時間已過去，溫度會逐日回升，華南雲雨區則影響至23日；目前預估二二八連假各地都將轉晴回溫。

中央氣象局今天更新低溫特報，但低溫地區僅剩離島，今天傍晚至明天清晨，金門可能有持續攝氏10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生。

氣象局預報員官欣平告訴中央社記者，這波寒流已經開始減弱、最冷的時間已經過去，但強度仍在大陸冷氣團等級，今晚至明天白天，西半部及東北部低溫約13至15度、花東16至18度；中部以北白天高溫在16、17度，花東、中南部約20、21度。

官欣平指出，若以氣象站觀察，大多數都是昨天測得此次冬季最低溫，若是以今天與昨天相比，仍有6站低於昨天，包含台中站10.2度、台南站10.1度、恆春站16.0度、花蓮站12.8度、成功站12.5度、台東站13.1度。

官欣平表示，雖然23日有另一波冷空氣影響，但其實強度弱很多，主要延長北台灣涼冷的時間到24日；預估25日之後大陸冷氣團再減弱，北台灣高溫從16、17度回升至20至22度；中台灣回到23至24度；南台灣為26至28度。

降雨部分，官欣平提到，華南雲雨區持續影響至23日，中部以北、宜蘭有短暫雨，主要以基隆北海岸、大台北、宜蘭仍有持續降雨為主，中部部分地區、南台灣開始出現降雨的空檔。

官欣平進一步說明，24日起轉為迎風面降雨，中南部有機會放晴；北台灣降雨也是逐日減少，25日縮減至山區有短暫雨；預計二二八連假各地都會轉晴。

官欣平提醒，預估23、24日在基隆北海岸、東半部及恆春半島可能有長浪發生；26日中南部地區、27及28日西半部及金門容易有霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳仁華）1110221

氣象局21日表示，預估二二八連假各地都將轉晴回溫。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
氣象局21日表示，預估二二八連假各地都將轉晴回溫。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
1月1日到2月21日，52天有46天是雨天，換句話說只有6天沒下雨，降雨天數刷新24年來1、2月的紀錄。（中央社製圖）
1月1日到2月21日，52天有46天是雨天，換句話說只有6天沒下雨，降雨天數刷新24年來1、2月的紀錄。（中央社製圖）
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