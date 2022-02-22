雪山圈谷積雪深度近90公分 破5年紀錄

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）雪霸國家公園海拔3000公尺以上高山今天仍持續降雪，雪霸管理處表示，目前圈谷積雪近90公分，已打破5年來紀錄；而在風雪中，仍有登山隊伍克服萬難登上雪霸主峰。

雪霸國家公園管理處副處長陳俊山今天接受媒體聯訪表示，雪山地區的雪山圈谷積雪已經近90公分，這是近5年來最大的積雪深度，若以最近10年統計來看，圈谷積雪最深是在2016年的145公分，這次如果持續降雪，更可望打破10年紀錄。

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陳俊山指出，雪山地區海拔3000公尺以上的「黑森林」是台灣冷杉，有山友在攀登過程中，拍下黑森林內降下白色雪花，呈現黑白交織的優美畫面，不過美麗背後卻暗藏危機，因為高大冷杉上面都可能有結冰甚至出現冰柱的情況，穿梭其中一定要穿戴好岩盔、冰爪，並攜帶冰斧或登山杖，以確保安全。

平地地區的民眾，沒有辦法進入高山欣賞雪景，陳俊山建議，可趁著天氣放晴的時候，前往雪見遊憩區，在雪見遠遠眺望，就能看到雪白的聖稜線，同樣可以欣賞雪季期間的限定美景。（編輯：李錫璋）1110222