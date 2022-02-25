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宜蘭火鍋店一員工確診 曾到全聯

2022/2/25 17:56
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）宜蘭縣衛生局表示，縣內今天新增一名COVID-19確診個案20395，個案是宜蘭市聚德家豐味鍋物員工，2月19日曾到宜蘭市泰山路全聯福利中心，若有相同足跡者注意健康。

衛生局發布新聞稿表示，案20395確診個案為50多歲女性，是2月20日中央公布境外移入個案20089的姊姊。

案20089於2月10日入境後，隨即進入防疫旅館，2月13日快篩及2月16日PCR篩檢都是陰性；2月18日返回宜蘭，繼續第2階段居家檢疫，隔天因緊急申請到醫院探病需要，由衛生單位安排篩檢，結果為陽性確診，列入境外移入個案。

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衛生局表示，案20395因妹妹確診，由衛生單位安排採檢，2月23日出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，隔天確診。案20395曾在2月19日中午前往宜蘭市泰山路全聯福利中心，2月21日、22日上午8時30分至下午5時30分在聚德家豐味鍋物。

衛生局表示，案20395是聚德家豐味鍋物宜市店的行政員工，雖工作性質與用餐顧客接觸較少，但是謹慎起見，已通知用餐顧客篩檢。（編輯：方沛清）1110225

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